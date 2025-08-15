Крест XVI века нашли на территории Троице-Сергиевой лавры в Подмосковье

15 августа, в профессиональный праздник археологов, Институт археологии РАН представил сенсационную находку — двустворчатый крест-энколпион, датируемый XVI веком. Этот артефакт, пролежавший в земле близ Троице-Сергиевой лавры около пяти столетий, стал уникальной новостью, опубликованной Фондом развития Сергиева Посада, передает портал REGIONS.

Специалисты убеждены в подлинности находки, считая, что она способна радикально изменить понимание о церковном искусстве эпохи Ивана Грозного.

Крест выполнен из уникального медного сплава с добавлением других металлов, что являлось типичной технологией для мастерских того времени. Несмотря на почтенный возраст и пережитый лаврой пожар в XVI веке, изделие отличается превосходной сохранностью деталей.

На створках креста изображен своего рода миниатюрный библейский сюжет, включающий 12 важнейших православных праздников. Мастер детально воспроизвел сцены Распятия, Рождества Христова, Входа Господня в Иерусалим, Воскресения Христова (представленного как Сошествие во ад), Благовещения, Преображения, Успения Богородицы, Воскрешения Лазаря и другие значимые события.

Планируется, что этот ценный артефакт станет частью экспозиции осенней выставки Сергиево-Посадского музея-заповедника. Археологические изыскания на территории Троице-Сергиевой лавры продолжаются.

