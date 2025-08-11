Муж с женой «откопали» нацистский бункер во время ремонта

Во время ремонта дома на острове Гернси супруги Шон и Кэролайн Тулье сделали неожиданное открытие. Об этом сообщило издание Daily Star.

Семейная пара купила дом в ноябре 2021 года. Под жилыми помещениями они обнаружили хорошо сохранившееся подземное убежище, построенное немецкими войсками в период оккупации.

Сооружение включает в себя два просторных помещения, соединенных системой коридоров. Для доступа к исторической постройке новым владельцам пришлось вывести более 100 тонн грунта.

По словам Тулье, они планируют адаптировать необычное пространство под современные нужды. В планах – оборудовать здесь зону отдыха с игровыми столами и спортивными тренажерами.

Ранее археологи сделали уникальную находку периода медного века.