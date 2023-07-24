«Критический уровень»: выяснилось, когда нейросети смогут мыслить по-человечески

С развитием искусственного интеллекта появляется все больше вопросов об этой технологии. Уже сейчас нейросети способны сочинять тексты, генерировать изображения по запросу и даже поддерживать разговор на разные темы. Но каковы пределы развития ИИ и может ли он «обогнать» человека?

По словам эксперта по нейросетям и программиста Сергея Журавлева, ИИ уже сейчас начинает имитировать человеческое мышление.

«Нейросети ограничены, но они обучаются определенным аспектам критического мышления, подобного человеческому. Они обрабатывают данные, опираясь на паттерны, которые были обнаружены во время обучения, хотя такое мышление немного отличается от мышления человека», — рассказал Журавлев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Программист отметил, что некоторые ученые опасаются развития искусственного интеллекта до человеческого уровня. По его мнению, искусственно воссоздать мышление человека все еще очень сложно.

«Нет технологий или методов, которые позволяют полностью скопировать мышление человека. Но некоторые ученые считают, что критический уровень, равный или превосходящий человеческий, может быть достигнут в ближайшие десятилетия», — добавил эксперт.

Журавлев объяснил, что человеческое мышление объединяет биологические, психологические и социокультурные аспекты, и поэтому его сложно скопировать. Но ученые уже работают над этой задачей.

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