«В Японии уже практикуют»: как искусственный интеллект облегчает участь врачей
Врач Каримова назвала главные задачи, с которыми нейросеть поможет справиться медикам
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Искусственный интеллект сегодня используется во многих сферах жизни. Заведующая амбулаторией поселка Развилка Видновской РКБ Айслу Каримова предположила, чем может быть полезна нейросеть в работе врача.
Собеседница отметила, что способность нейросети взаимодействовать с изображениями может облегчить процесс постановки диагноза по результатам обследований.
«Нейросеть, например, может анализировать различные цифровые изображения: рентген, снимки КТ и другие исследования. На основе ее анализа врач уже ставит диагноз. Это перспективная сфера развития для ИИ в медицине», — заявила Каримова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Также, по словам врача, нейросеть способна ускорить процесс разработки новых лекарственных препаратов.
«Насколько я знаю, в Японии уже используют ИИ в создании лекарств. Это позволяет сократить время создания препаратов с пяти лет до одного года. Еще нейросеть ускорить процесс заполнения документов под диктовку», — добавила медик.
Подробнее о пользе ИИ для врачей вы можете прочитать здесь.