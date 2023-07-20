«В Японии уже практикуют»: как искусственный интеллект облегчает участь врачей

Врач Каримова назвала главные задачи, с которыми нейросеть поможет справиться медикам

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freepik.com

Фото: [freepik.com]

Искусственный интеллект сегодня используется во многих сферах жизни. Заведующая амбулаторией поселка Развилка Видновской РКБ Айслу Каримова предположила, чем может быть полезна нейросеть в работе врача.

Собеседница отметила, что способность нейросети взаимодействовать с изображениями может облегчить процесс постановки диагноза по результатам обследований.

«Нейросеть, например, может анализировать различные цифровые изображения: рентген, снимки КТ и другие исследования. На основе ее анализа врач уже ставит диагноз. Это перспективная сфера развития для ИИ в медицине», — заявила Каримова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также, по словам врача, нейросеть способна ускорить процесс разработки новых лекарственных препаратов.

«Насколько я знаю, в Японии уже используют ИИ в создании лекарств. Это позволяет сократить время создания препаратов с пяти лет до одного года. Еще нейросеть ускорить процесс заполнения документов под диктовку», — добавила медик.

Подробнее о пользе ИИ для врачей вы можете прочитать здесь.

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