Крокодил в 300 килограммов и ночные ящерицы: ученые перечислили загадки выживания после падения астероида

Примерно 66 миллионов лет назад гигантский астероид врезался в Землю и запустил цепь катастрофических событий: раскаленные обломки поднялись в атмосферу, начались масштабные пожары, гигантские цунами прокатились по океанам, а пыль и сера закрыли Солнце, вызвав кислотные дожди. В результате исчезло около 75 процентов видов, включая нептичьих динозавров. Однако некоторым животным удалось выжить, и ученые до сих пор не могут точно объяснить, почему одним повезло, а другим — нет.

Директор-основатель Парка и музея окаменелостей Эдельмана при Университете Роуэна Кеннет Лаковара в беседе с Live Science рассказал, что преимущество получили небольшие животные. На суше больше шансов было у тех, кто мог прятаться в норах: мелких млекопитающих и ящериц. В воде выживанию способствовали укрытия и меньшая потребность в пище. Предки современных птиц, вероятно, спаслись благодаря небольшим размерам, способности хорошо летать и быстрому росту потомства — это позволило им стремительно адаптироваться к резко изменившемуся миру. После катастрофы крупнейшие наземные выжившие были размером примерно с домашнюю кошку, а в океанах доминировали сравнительно небольшие хищники.

Ключевую роль играл рацион. Растительноядные виды и те, кто питался ими, сильно пострадали, поскольку солнце не появлялось много лет. Когда фотосинтезирующий планктон вымер из-за отсутствия света, пищевые цепочки нарушились, и крупные морские животные оказались на грани вымирания. Выживали те, кто питался мертвым органическим детритом, — морские губки, акулы рода Carcharias и моллюски. У растительноядных животных и насекомоядных, таких как обитавшие на деревьях приматы Purgatorius janisae, шансов было больше, так как их источники пищи — семена и насекомые — не зависели от солнечного света.

Однако некоторые факты противоречат привычным теориям. Например, современные двустворчатые моллюски зависят от микроорганизмов, существование которых связано с солнечным светом, но среди выживших моллюсков эта зависимость не сыграла решающей роли. Еще больше вопросов вызвало открытие крупного наземного крокодила Tewkensuchus salamanquensis, который пережил катастрофу на территории современной Аргентины. Его вес достигал около 300 килограммов, что противоречит идее о преимуществе исключительно мелких видов. Это может указывать на неравномерность последствий: Южное полушарие, вероятно, пострадало меньше Северного. На это намекает и большое разнообразие растительных окаменелостей в Аргентине — возможно, экосистемы там восстанавливались быстрее.

Остается загадкой и то, почему после исчезновения динозавров доминирующее положение заняли млекопитающие. Одна из гипотез предполагает, что они лучше переносили грибковые инфекции, которые могли распространиться после катастрофы. Именно эти выжившие виды положили начало эпохе млекопитающих и миру, в котором позже появился человек.