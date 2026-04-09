Кровосмешение и жертвоприношения: что скрывали гробницы IV века в Корее и как генетики раскрыли семейные тайны элит

Международная группа ученых под руководством Йоханнеса Краузе из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка провела масштабный анализ ДНК 78 человек, захороненных в IV–VI веках нашей эры на погребальном комплексе Имдан-Чоен в Юго-Восточной Корее. Результаты исследования, опубликованные в журнале Science Advances, проливают свет на социальное устройство и брачные традиции древнего государства Силла.

Памятник Имдан-Чоен насчитывает около 1600 гробниц и относится к эпохе Трех корейских государств. Исторические источники указывают, что в Силла существовал обычай хоронить вместе со знатными особами принесенных в жертву людей, а элита практиковала близкородственные союзы. Генетикам удалось подтвердить эти сведения напрямую.

Исследователи извлекли ДНК из останков 26 владельцев гробниц, 38 жертв и 14 индивидов с неопределенным статусом. Выяснилось, что все они принадлежали к единой популяции, биологически близкой современным корейцам. При этом большинство погребенных связывали многочисленные родственные узы: ученые идентифицировали 11 пар родственников первой степени, 23 пары второй степени и не менее 20 пар более дальнего родства. В общей сложности 42 человека из выборки имели хотя бы одного близкого родственника на этом кладбище.

Самым ярким открытием стало документальное подтверждение кровосмесительных браков. В геномах пяти индивидов обнаружились признаки того, что их родители были близкими родственниками. Одна из представительниц элиты, судя по данным ДНК, родилась от союза двоюродных брата и сестры. Это первое прямое генетическое свидетельство подобной практики в государстве Силла.

Любопытно, что между хозяевами гробниц и принесенными в жертву людьми близкого родства не выявлено, хотя анализ общих по происхождению блоков ДНК подтверждает их принадлежность к одной популяции с общим фоновым родством. Ученые также обнаружили, что жертвы часто происходили из одних и тех же семей, что позволяет предположить наследственный характер этой мрачной роли.

Дополнительные наблюдения касаются семейных связей: владельцы двух соседних очень похожих гробниц, одна с мужским инвентарем, другая с женским, оказались мужем и женой, как и предполагали археологи. Хотя их дети не попали в выборку, исследователи нашли на том же памятнике останки их внуков и правнуков.

Таким образом, генетический анализ подтвердил замкнутость элиты Силла, практиковавшей близкородственные браки и ритуальные жертвоприношения, и показал, что высокий социальный статус передавался по наследству в узком кругу родственников.