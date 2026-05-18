Курильница, алтарь и наконечники стрел: в Молдавии раскопали скифскую гробницу возрастом 2300 лет

Во время спасательных раскопок возле села Гура-Быкулуй археологи обнаружили скифское захоронение, пролежавшее в земле около 2300 лет. Как сообщает издание Arkeonews, внутри подземной камеры исследователи нашли человеческие останки, керамические сосуды, наконечники стрел, бусы, редкую курильницу и полированный каменный предмет, который мог использоваться в ритуальных целях.

Гробница, датируемая III веком до нашей эры, относится к курганному некрополю в районе Анений-Ной. Одной из наиболее ценных находок стала керамическая курильница, характерная для скифских некрополей III–II веков до нашей эры. По словам специалистов, подобные предметы крайне редко встречаются в археологическом наследии Молдавии, и предполагается, что артефакт может пополнить коллекцию Национального исторического музея страны. Археологи отметили, что курильницы в скифских погребениях обычно связаны с ритуальными практиками, а значит, захоронение использовалось не только для погребения, но и для проведения сложных церемоний, связанных с верованиями и социальным статусом умершего.

Особый интерес также вызвал найденный в камере полированный камень. Исследователи предполагают, что он мог служить небольшим алтарем, однако окончательные выводы будут сделаны после дополнительного изучения находки. По словам директора национального археологического агентства Влада Ворнича, раскопки продолжаются, и ученые рассчитывают обнаружить новые артефакты, которые помогут лучше понять устройство гробницы и погребальные традиции скифских общин Нижнего Днестра.

Скифы были кочевыми народами евразийских степей, известными своей коневодческой культурой, оружием и характерными погребальными обрядами. Для Молдавии подобные находки имеют особую ценность, поскольку позволяют изучать присутствие скифских сообществ на территории региона в эпоху позднего железного века.