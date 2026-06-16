Лед скрывает тайну: ИИ нашел сотни неизвестных землетрясений под Антарктидой — что это значит
ИИ обнаружил сотни неизвестных землетрясений глубоко под Антарктидой
Искусственный интеллект выявил сотни ранее неизвестных землетрясений под ледяным щитом Восточной Антарктиды, сообщает MIR24.TV. Сейсмическую активность обнаружили на глубине 100–150 километров под ледяным щитом Дэвида, который соединяет Восточную и Западную Антарктиду, на протяжении почти 1,1 тысячи километров.
Исследователи проанализировали данные, собранные с 49 сейсмических станций за последние два десятилетия. Первый массив информации охватывал период с 2001 по 2004 годы, второй — с 2012 по 2015 годы. Для обработки применялись методы машинного обучения. Ученые установили, что подземные толчки происходят в местах, где холодная и твердая земная кора с верхней мантией Восточной Антарктиды сталкивается с более теплыми и мягкими породами Западной Антарктиды.