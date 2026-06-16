Искусственный интеллект выявил сотни ранее неизвестных землетрясений под ледяным щитом Восточной Антарктиды, сообщает MIR24.TV . Сейсмическую активность обнаружили на глубине 100–150 километров под ледяным щитом Дэвида, который соединяет Восточную и Западную Антарктиду, на протяжении почти 1,1 тысячи километров.

Исследователи проанализировали данные, собранные с 49 сейсмических станций за последние два десятилетия. Первый массив информации охватывал период с 2001 по 2004 годы, второй — с 2012 по 2015 годы. Для обработки применялись методы машинного обучения. Ученые установили, что подземные толчки происходят в местах, где холодная и твердая земная кора с верхней мантией Восточной Антарктиды сталкивается с более теплыми и мягкими породами Западной Антарктиды.