Ледяной куш: зачем США и Китай отправляют миссии к одному и тому же лунному кратеру в 2026 году

В 2026 году к южному полюсу Луны, к загадочному кратеру Шеклтона, устремятся сразу две амбициозные миссии. Американский посадочный модуль Endurance от Blue Origin Джеффа Безоса и китайский комплекс «Чанъэ-7» вступят в негласную гонку за право первыми исследовать регион, который считается ключевым для будущей колонизации спутника и добычи воды. Это соперничество может привести к уникальной ситуации: два аппарата из разных стран впервые в истории окажутся на Луне практически бок о бок.

Кратер Шеклтона: «золотое дно» Солнечной системы

Кратер Шеклтона диаметром 21 километр и глубиной более 4 километров — одно из самых перспективных мест на Луне. Его высокие края почти постоянно освещены Солнцем, что идеально для размещения солнечных батарей. В то же время в низинах кратера находятся области вечной тени, где миллиарды лет сохраняется водяной лед. Он — главная цель будущих лунных баз: из него можно получить питьевую воду, кислород и ракетное топливо. Именно здесь, по оценкам ученых, могут быть сосредоточены огромные запасы льда.

Два игрока — одна цель

Посадочный модуль Endurance от Blue Origin станет самым крупным лунным аппаратом в истории, превзойдя по размерам даже легендарный модуль «Аполлона». Аппарат уже покинул Космический центр имени Джонсона в Хьюстоне и готовится к запуску на тяжелой ракете New Glenn. В то же время китайская миссия «Чанъэ-7» прибыла на космодром на острове Хайнань для интеграции с ракетой «Чанчжэн-5». Помимо посадочного модуля, в нее входят орбитальный аппарат, ровер и уникальный «прыгающий» дрон, который будет исследовать скрытые залежи льда. Оба запуска намечены на вторую половину года, и пока неясно, кто первым достигнет цели.

«Зоны безопасности»: кому достанется Луна?

То, что два аппарата могут оказаться в непосредственной близости друг от друга в одном из самых ценных районов Луны, создает не только научную интригу, но и юридический прецедент. США и Китай являются участниками Договора о космосе 1967 года, который запрещает присваивать лунные территории. Однако, как отмечает профессор космического права Мишель Хэнлон, страна, первой закрепившаяся на Луне — например, установив ядерный реактор, — может задать правила игры. NASA уже предложила концепт «зон безопасности», чтобы избежать взаимных помех. Эти принципы закреплены в соглашениях программы «Артемида», которые подписали более 60 стран. Однако Китай и Россия к ним не присоединились.

На пороге новой эры

Миссии Endurance и «Чанъэ-7» — это только начало. NASA планирует вернуть астронавтов на Луну уже к 2028 году, а Китай — отправить своих космонавтов к 2030-му. Обе страны нацелены на создание баз в районе южного полюса. Если в кратере Шеклтона будут обнаружены значительные запасы льда, это сосредоточит всю будущую активность на еще более узком участке. И тогда вопрос о том, как трактовать принцип «должного уважения» к интересам других стран, станет не теоретическим, а вполне практическим. Гонка за ресурсами Луны начинается уже в этом году.