Ледяной, но возможный мир: астрономы обнаружили новую потенциально обитаемую планету

Международная группа ученых совершила важное открытие: на расстоянии 146 световых лет от нашей планеты обнаружена экзопланета HD 137010 b, которая потенциально может быть пригодна для жизни, несмотря на низкую температуру.

Как сообщает научный журнал Astrophysical Journal, в исследовании участвовали специалисты из Австралии, США, Великобритании и Дании. Планета представляет особый интерес, так как это первый известный кандидат, который по своим ключевым параметрам похож на Землю и при этом вращается вокруг звезды, аналогичной Солнцу.

Радиус небесного тела всего на 6% больше земного. Ученые оценивают температуру на его поверхности как очень низкую, сравнивая ее с марсианской — около минус 70 градусов по Цельсию. Несмотря на такой холод, определенные условия могут допускать существование жизни. Это открытие расширяет границы поиска обитаемых миров в нашей галактике.