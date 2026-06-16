Дневной сон убивает печень: при хорошем отдыхе днем риск жировой болезни взлетает в несколько раз

Дневной сон, который многие считают полезным, оказался смертельной ловушкой для печени. Даже 30 минут дневного отдыха повышают риск жировой болезни печени у диабетиков. А если ночной сон плохой, а днем вы спите больше получаса — вероятность заболевания вырастает в три с лишним раза. Об этом сообщает ENDO2026.

Международная группа исследователей проанализировала данные почти 1900 взрослых пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Наблюдения велись с 2017 по 2024 год. За это время у 379 участников развилась жировая болезнь печени (стеатоз). Главный фактор — привычка к длительному дневному сну. Те, кто регулярно отдыхал днем более 30 минут, попадали в группу риска. И даже те, кто хорошо спал ночью, не были застрахованы. Самый опасный вариант — сочетание плохого ночного сна и долгого дневного «отключения». В этом случае вероятность стеатоза возрастала более чем в три раза.

Ученые подчеркивают: сон — это контролируемый фактор. Людям с диабетом второго типа стоит пересмотреть свои привычки. Короткий дневной сон (15-20 минут) не опасен, но если вы переваливаете за полчаса — печень страдает.

Ранее косметолог назвала привычки, которые превращают лицо в пергамент за год.