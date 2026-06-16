Новая система индексации пенсий с 2027 года затронет миллионы россиян

С 2027 года страховые пенсии в России начнут индексировать по-новому — не один, а два раза в год: в феврале и апреле. Кандидат экономических наук Инна Литвиненко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила: выплаты будут привязаны не к прогнозным показателям, а к фактической инфляции и реальным доходам Социального фонда. Это должно сделать систему более гибкой и справедливой.

Суть изменений — переход от плановых цифр к реальным экономическим данным. Первый пересчет запланирован на 1 февраля. В этот день пенсии увеличат с учетом фактического уровня инфляции за прошедший год. Если цены выросли сильнее прогнозов, прибавка будет выше.

«Государство переходит от плановых показателей к фактическим. Индексация будет учитывать реальную инфляцию, а не только те цифры, которые закладывались в бюджет заранее», — пояснила Литвиненко.

Второй этап — 1 апреля. Размер дополнительной прибавки определит финансовое состояние Социального фонда России и его доходы. Новая схема призвана сделать систему более гибкой. На размер индексации повлияют инфляция, курс рубля, состояние бюджета и доходы Соцфонда.

По предварительным оценкам, в 2027 году пенсии могут вырасти на 4% с 1 февраля и еще примерно на 3,4% с 1 апреля.

Другие цифры и подробности о грядущих изменениях в начислениях пенсий читайте в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».