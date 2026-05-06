Луч в никуда: ученые объяснили, почему инопланетяне молчат, даже если мы слушаем не то

Десятилетиями астрономы прочесывали узкие полосы радиоспектра в надежде поймать слабый рассеянный сигнал от братьев по разуму. Новое исследование предлагает перевернуть эту картину: возможно, мы ищем совсем не то, что нам пытаются отправить.

Ученые предположили, что высокоразвитая цивилизация, действительно желающая заявить о себе, не стала бы тратить энергию на равномерный веерный сигнал. Куда логичнее использовать направленный луч, похожий на лазер, который бьет точно в выбранную цель. В такой схеме решающим параметром становится не мощность как таковая, а ювелирная точность наведения.

Расчеты показывают, что даже скромный по космическим меркам передатчик на 60 мегаватт при правильной фокусировке способен создать сигнал интенсивностью около 10¹⁰ Янского. Для сравнения: современные радиотелескопы улавливают излучения на уровне порядка 1 Янского. Другими словами, такой луч сиял бы в радиодиапазоне ослепительно ярко, многократно перекрывая естественный космический шум.

Авторы работы подчеркивают, что масштабные обзоры неба уже велись с достаточной чувствительностью и покрывали огромные участки галактики. Однако никаких аномальных всплесков от близлежащих солнцеподобных звезд зафиксировано не было. А в радиусе примерно 200 парсек от нас насчитывается около полумиллиона звезд, пригодных для возникновения жизни — с подходящим возрастом и, потенциально, жидкой водой.

И вот здесь кроется тревожный для энтузиастов вывод. Полное радиомолчание в столь богатом на кандидатов окружении может означать одно из двух: либо технологически развитые цивилизации в нашем галактическом районе встречаются исчезающе редко, либо они используют способы связи, которые для наших инструментов пока остаются невидимыми.