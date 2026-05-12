Лунная пыль под микроскопом: ФМБА и Роскосмос запустили программу по защите космонавтов от внеземной угрозы

Российские ученые вплотную занялись проблемой, которая еще недавно казалась фантастикой: как лунная пыль повлияет на организм человека. О запуске масштабных исследований на расширенном заседании итоговой коллегии ФМБА рассказала руководитель агентства Вероника Скворцова. Проект реализуется совместно с Роскосмосом и Российской академией наук на базе Научно-клинического центра космической медицины и биологии.

По словам Скворцовой, программа носит комплексный характер и охватывает все ключевые факторы, с которыми столкнется экипаж в дальних миссиях: радиационное облучение, микрогравитацию, гипомагнитные поля и воздействие лунной пыли. Именно последний компонент выделен в качестве одного из приоритетных, поскольку частицы реголита способны проникать в дыхательные пути и вызывать нежелательные биологические реакции.

Для анализа применяются современные методы диагностики и мониторинга, обеспечивающие высокую точность получаемых данных. Результаты текущих исследований уже позволили наметить перспективы дальнейшего развития программы. Как подчеркнула глава ФМБА, понимание того, как экстремальные условия космоса действуют на живой организм, критически важно для разработки эффективных стратегий безопасности и сохранения здоровья экипажа в длительных экспедициях.