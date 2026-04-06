«Лунное кольцо»: как гигантская батарея на спутнике может решить все энергетические проблемы

Японская корпорация Shimizu вновь привлекла внимание к своей амбициозной концепции «Лунное кольцо» (Luna Ring), которая, по замыслу авторов, способна навсегда решить энергетические проблемы человечества. Идея, впервые озвученная еще в 2011 году, после недавней публикации Daily Galaxy вновь стала предметом оживленных научных и общественных дискуссий.

Как будет работать «Лунное кольцо»

Проект предполагает строительство гигантской конструкции из солнечных панелей, которая опояшет Луну по всей окружности. Протяженность этого кольца составит около 11 000 километров. Благодаря такому расположению, какая-то часть сооружения всегда будет оставаться под солнечными лучами, что обеспечит непрерывный сбор энергии — в отличие от земных панелей, которые бездействуют в темное время суток и при пасмурной погоде.

Схема передачи энергии выглядит следующим образом: солнечный свет преобразуется в электричество непосредственно на лунной конструкции, затем передающие станции конвертируют его в микроволновые лучи, после чего лазеры направляют полученную энергию на приемники на Земле, где она снова становится электричеством.

Почему Луна лучше Земли

Президент Shimizu Corporation Тэцудзи Есида пояснил, что земные солнечные панели генерируют лишь одну двадцатую часть энергии, которую мог бы произвести аналогичный массив, размещенный в космосе. На Луне нет облаков и атмосферы, которые поглощают солнечный свет, а кольцевая конструкция полностью исключает проблему ночного цикла. Это позволило бы человечеству полностью отказаться от угля, нефти и других ископаемых источников энергии.

От идеи до реальности: пока только фантастика

Впрочем, от грандиозного замысла до его воплощения дистанция огромна. Значительная часть необходимых технологий на сегодняшний день попросту не существует. Никто в истории человечества еще не предпринимал строительства подобного масштаба. Даже сам процесс возведения конструкции потребовал бы использования передовой робототехники, управляемой людьми с Земли, чтобы минимизировать риски.

Тем не менее Тэцудзи Есида смотрит в будущее с оптимизмом. Он отметил, что если продолжать исследования, то существует огромный шанс воплотить эту концепцию в реальность. Прямо сейчас Япония не планирует строить гигантское кольцо вокруг Луны в ближайшем будущем, однако сама идея остается предметом серьезных научных обсуждений.