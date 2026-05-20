«Лунный флаг» против пустыни: Китай превращает вулканическую породу в щит для сельхозугодий

В западном Китае стартовала масштабная экологическая кампания, нацеленная на сдерживание пустыни Такла-Макан — крупнейшей сыпучей пустыни страны. Новый план предусматривает создание защитного зеленого пояса по всему периметру и внедрение шести новых материалов для стабилизации песка. Среди них — базальтоволоконные растворы, полученные из расплавленной вулканической породы, которые укрепляют почву и не дают дюнам наступать на сельхозугодья.

Примечательно, что тот же материал уже использовался в космической миссии «Чанъэ-6», которая в 2024 году доставила на Землю образцы с обратной стороны Луны. Флаг из базальтового волокна способен выдерживать экстремальные перепады температур и ультрафиолетовое излучение. Само волокно производят, нагревая породу и пропуская расплав через микроскопические сопла. Таким образом, разработка передовых материалов для борьбы с опустыниванием напрямую питает и космические амбиции Китая, который совместно с Россией планирует создать Международную лунную исследовательскую станцию у южного полюса Луны к 2035 году.

Помимо базальтового волокна, в Синьцзяне применяется летучая зола — отходы угольных электростанций, перерабатываемые в кирпичи. По оценкам, новые материалы способны повысить эффективность строительства на 50 процентов и сократить затраты на 30 процентов. Власти превращают земли, пострадавшие от опустынивания и засоления, в продуктивные угодья в рамках стратегии продовольственной безопасности. Регион остается ключевой сельскохозяйственной зоной, но испытывает сильное давление ветровой эрозии и накопления солей, и новый проект направлен на смягчение деградации. В Китае уверены, что колоссальные затраты окупятся сторицей.