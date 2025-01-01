Магнитная буря на Земле достигла уровня G3

На Земле началась мощная магнитная буря. По словам ученых, возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G3, что означает «сильно» по пятибалльной шкале. Об этом со ссылкой на Институт прикладной геофизики сообщает ТАСС.

Уровень G3 означает, что на нашей планете возможны проблемы в энергетических системах, например, ложные тревоги в предохранительных системах и «закипания» масляных трансформаторов. Также могут возникать перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации и нарушения в высокочастотной радиосвязи.

Ранее сообщалось о том, что в воскресенье, 29 декабря, астрономы зафиксировали на Солнце 15 мощных вспышек, одна из них класса X – самого высокого уровня.