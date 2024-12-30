На Солнце зафиксировали 15 мощных солнечных вспышек

В воскресенье, 29 декабря, астрономы зафиксировали на Солнце 15 мощных вспышек, одна из них класса X – самого высокого уровня. Об этом со ссылкой на Институт прикладкой геофизики сообщает ТАСС.

В 01:14 по московскому времени ученые зафиксировали первую вспышку класса M1.2 в группе пятен 3933. Она длилась 19 минут.

Днем произошло еще 14 вспышек классов М и Х. Самые мощные из них – это вспышки Х1.1 (в 10:18 по московскому времени) и М7.1 (18:09 по московскому времени).

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, по минимум одна из вспышек класса Х произошла в районе, который может вызвать магнитную бурю на Земле.

Ранее в Роскосмосе назвали причину переноса полетов космонавтов на Луну.