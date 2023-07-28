Максим Тихомиров рассказал, как прошел научный летний съезд для школьников в Дубне

Вот уже в седьмой раз прошел в городском округе Дубне замечательный научный форум для детей.

Летняя школа «Физика. Математика. Информатика» собрала старшеклассников и студентов на базе университета «Дубна». Поучаствовать в масштабном событии сюда прибыли талантливые дети, увлеченные наукой, со всей России.

Как рассказал временно исполняющий полномочия Главы г.о. Дубна Максим Тихомиров, в общей сложности в летней школе побывали в этом сезоне участники из 26 городов. Предварительно, чтобы попасть в проект, ребята успешно выполнив отборочные задания.

На протяжение десяти дней они активно погружались в академическую среду, на равных общались с преподавателями вуза, учеными, инженерами. Не только впитывали знания, словно губка, но и узнавали секреты успеха.

Ребята выполняли интересные задания, принимали участие в экспериментах, проходили традиционный квест «Физики на Волге». А еще для них провели экскурсии в лаборатории ОИЯИ, компаний корпорации «Промтех». Также дети участвовали в командной разработке проектов.