Марсоход «Чжужун» обнаружил на Марсе океаны с пляжами

Исследователи из Китая изучили информацию, собранную марсоходом «Чжужун», и предположили, что на поверхности Марса могло существовать побережье древнего океана. Об этом сообщается в статье, размещенной в американском научном журнале PNAS.

В статье, опубликованной в журнале, ученые рассматривают погружающиеся отражатели на юге равнины Утопия как следы древних океанских волн, которые могли принести с собой песок и гравий. Эти отложения сформировались в результате воздействия приливных течений.

«Наши выводы не только подтверждают существование древнего марсианского океана на северных равнинах, но также и дают важнейшее представление об эволюции окружающей среды Марса…» — говорится в исследовании.

Специалисты обратили внимание на то, что с помощью данных, полученных от марсохода с помощью радиолокации, они смогли обнаружить значительные залежи в недрах южной части равнины Утопия. По мнению ученых, эти отложения имеют строение, схожее с тем, как устроены прибрежные отложения на Земле.

Следовательно, это открытие свидетельствует о наличии крупного водного объекта, что подкрепляет предположение о том, что в прошлом на северных равнинах Марса существовал океан, как считают специалисты.

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