Маск: мозговой имплант от Neuralink вживят в 2025 году 20-30 людям

Илон Маск, известный предприниматель и миллиардер из США, сообщил о том, что третьему человеку успешно имплантировали устройство для стимуляции мозга, разработанное компанией Neuralink. В планах — вживить такие устройства 20–30 людям уже в 2025 году.

Такое заявление Маск сделал в интервью главе маркетинговой компании Stagwell Марку Пенну. Трансляция велась в соцсети X. Как отметил Маск, уже в обозримом будущем использование представителями человечества мозговых имплантов станет обычной нормой жизни.

«У нас сейчас три человека с вживленными имплантами Neuralink, и все они хорошо работают… Мы ожидаем 20-30 пациентов с управляемыми имплантами Neuralink в этом году», — заявил Маск.

В начале 2024 года Илон Маск объявил о том, что в мире появился человек с мозговым имплантом. Им стал 29-летний Ноланд Арбо, который получил серьёзные травмы позвоночника в результате несчастного случая. А уже августе Neuralink отчиталась о том, что второй участник эксперимента компании успешно освоил управление имплантом и может создавать трёхмерные объекты силой мысли.

Ранее биограф Абрамсон заявил, что бизнесмен Илон Маск серьезно болен, он сходит с ума и опасен для мира.