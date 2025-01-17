Маск закатил «огненный звездопад» над Карибским морем

На видео, которое активно распространяют в Сети все утро пятницы, 17 января, попали обломки космического корабля Starship, который развалился во время седьмого испытательного запуска и рухнул на землю в районе Карибского моря.

В компании SpaceX, принадлежащей известному американскому предпринимателю и футурологу Илону Маску, признали потерю корабля. По информации компании, во время набора высоты произошло неожиданное и довольно стремительное разрушение космического корабля.

Сам предприниматель попытался подсластить горечь пилюли от неудачи, похваставшись, что его компании удалось хотя бы устроить самый настоящий звездопад для жителей планеты.

«Успех сомнителен, но развлечение гарантировано», — отреагировал на неудачу Маск в своей соцсети X.

Ранее сообщалось, что предназначенный для полетов на Луну космический корабль Starship от компании SpaceX взорвался во время седьмого тестового полета.