Масштабное исследование выявило рост самоповреждений у молодежи

Масштабное исследование, опубликованное в авторитетном журнале JAMA Pediatrics, выявило тревожную тенденцию: за последние 25 лет случаи намеренного причинения себе вреда среди подростков в развитых странах неуклонно росли. Ученые проанализировали данные 42 исследований, охвативших более 230 миллионов человек из 12 государств с высоким уровнем дохода, передает портал «N + 1».

Согласно метаанализу медицинских данных, с 2000 по 2024 год количество эпизодов самоповреждения ежегодно увеличивалось в среднем на 3,5 процента. Опросы и самоотчеты показали чуть более скромный, но также устойчивый рост — около 2,5 процента в год.

Исследователи отмечают, что проблема особенно остро стоит среди девушек. В 2000 году на каждые 10 тысяч девочек фиксировалось 14,1 случая, и с тех пор этот показатель ежегодно прирастал на 3,6 процента. У юношей динамика менее выражена: исходные 9,1 случая на 10 тысяч росли на 1,2 процента в год.

Группа ученых под руководством Наташи Сондерс из Университета Торонто подчеркивает, что подобное поведение в молодом возрасте часто коррелирует с развитием тревожных состояний, депрессии и зависимостей в будущем. Авторы работы настаивают на необходимости создания доступных программ психологической поддержки и совершенствования стратегий раннего вмешательства. Ведь своевременная помощь может предотвратить усугубление проблем и улучшить качество жизни молодых людей.