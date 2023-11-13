«Мегафон» протестировал новую отечественную ОС на азиатском смартфоне

«Мегафон» протестировал новую отечественную KasperskyOS на смартфоне, в Китае и на Ближнем Востоке. Компания «Лаборатория Касперского» также тестирует работоспособность системы в связке с местными операторами связи. Об этом рассказали представители компании в своем сообщении, передает издание РИА Новости .

Сообщается, что компания закончила тестировать KasperskyOS для смартфонов в РФ в лаборатории оператора связи. Там также добавили, что в КНР и на Ближнем Востоке на данный момент проводятся внутренние испытания для того, чтобы проверить работоспособность системы с местными операторами. Впоследствии, на территориях тестирования будут выбраны независимые лаборатории для проведения дальнейших исследований, рассказали представители.

Уточняется, что ОС была проверена на соответствие стандартам мобильной связи и корректность работы базовых функций, таких как: передача данных, звонки, СМС, 2G, 3G и 4G. Уточняется также, что система была протестирована на устройстве азиатского производства. Там добавили, что это было сделано для ускорения процесса появления устройств с ОС на отечественном рынке.

Представители также сообщили, что у системы есть потенциал оказаться не только на смартфонах, но и планшетах и даже автомобилях. По словам руководителя отдела по развитию бизнеса компании Дмитрия Лукияна, ОС может оказаться на любом устройстве, которое пользуется беспроводной связью.