Мегаполисы выдыхаются: ученые доказали, что малые города берут реванш, и показали карту 2100 года

Представление о том, что мегаполисы вечно будут доминировать над малыми городами, оказалось лишь временной фазой. Масштабное исследование, опубликованное в журнале PNAS, впервые примирило два враждующих лагеря урбанистов, показав, что обе ключевые теории верны, но описывают разные этапы жизни городов. Выводы меняют прогноз расселения человечества к 2100 году.

Авторы работы устранили главную проблему прошлых анализов — несопоставимость данных по разным странам и эпохам. Они использовали два уникальных массива. Первый охватил почти всю планету с 1975 по 2025 год на основе спутниковых снимков, фиксирующих реальные пятна застройки. Второй представлял собой историческую реконструкцию городов США с 1850 по 2020 год, собранную из микроданных переписей. В обоих случаях города определяли не по административным картам, а как непрерывные зоны плотной застройки, то есть как физические объекты.

Анализ выявил четкий жизненный цикл. На раннем этапе урбанизации страны крупные города действительно растут быстрее малых, притягивая ресурсы и людей. Однако по мере увеличения доли городского населения это преимущество испаряется: накопленные издержки вроде дорогого жилья и перегруженной инфраструктуры тормозят гигантов, а темпы роста малых и больших городов выравниваются.

Исследователи спрогнозировали и глобальную картину на конец века. По их расчетам, к 2100 году в городах-миллионниках будет проживать около 38 процентов населения Земли. Это больше, чем если бы все города росли одинаково, но заметно меньше, чем при простом продолжении нынешнего тренда. Другими словами, мегаполисы продолжат привлекать людей, но их преимущество перед небольшими населенными пунктами будет неуклонно сокращаться. Результаты указывают на то, что при градостроительном планировании критически важно учитывать не только размер города, но и стадию урбанизации, на которой находится страна.