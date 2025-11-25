«Меньше — не значит лучше»: низкий уровень холестерина грозит диабетом

Итальянские ученые обнаружили, что снижение уровня так называемого «плохого» холестерина в организме может быть связано с повышенной вероятностью развития сахарного диабета второго типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Cardiovascular Diabetology (CD).

Специалисты из Неаполитанского университета Федерико II провели анализ данных взрослых добровольцев, не страдавших диабетом на момент начала наблюдений. В ходе работы они измеряли у участников уровень липопротеидов низкой плотности, учитывали прием статинов, возраст, пол, индекс массы тела и другие важные метаболические показатели.

Результаты оказались неожиданными. Более низкий уровень «плохого» холестерина сопровождался повышенным риском развития диабета, причем эта закономерность не зависела от приема лекарств.

Каждое увеличение показателя на 10 мг/дл было связано со снижением вероятности возникновения диабета примерно на 10%. Наименьший риск был зафиксирован у людей с очень высоким уровнем липопротеидов низкой плотности.

Прием статинов действительно повышал вероятность нарушения углеводного обмена во всех группах пациентов, однако общая выявленная тенденция сохранялась. Это означает, что связь между низким уровнем холестерина и риском диабета существует сама по себе.

Полученные данные согласуются с результатами генетических исследований. Ранее было установлено, что определенные мутации, снижающие естественный уровень «плохого» холестерина, одновременно повышают риск проблем с углеводным обменом. Это может указывать на существование общего биологического механизма, который не связан напрямую с воздействием статинов.

Врачам рекомендуют учитывать эти данные при назначении терапии. Хотя липопротеиды низкой плотности справедливо называют «плохими» из-за их роли в образовании атеросклеротических бляшек, чрезмерное снижение их уровня может иметь негативные метаболические последствия.

Специалистам советуют принимать во внимание не только целевые показатели холестерина, но и индивидуальные особенности пациента, включая его предрасположенность к диабету.

Ранее российские ученые раскрыли правду о знаменитом препарате для борьбы с депрессией.