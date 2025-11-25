Вы никогда не родите, если принимаете это: российские ученые раскрыли правду о знаменитом препарате

Отечественные исследователи обнаружили серьезный побочный эффект у одного из самых распространенных компонентов препаратов от депрессии: выяснилось, что флуоксетин способен нарушать созревание яйцеклеток и снижать шансы на успешное зачатие. Об это сообщает ТАСС.

Миллионы женщин по всему миру, принимающие препараты для стабилизации эмоционального фона, могут столкнуться с неожиданной проблемой при планировании семьи. Специалисты Российского научного фонда опубликовали тревожные результаты исследования, касающегося воздействия флуоксетина на репродуктивную систему. Это вещество является базовым компонентом для целого класса популярных антидепрессантов, часто назначаемых врачами при тревожных расстройствах и депрессиях.

Как выяснили биологи, механизм действия препарата, который помогает выровнять настроение, губителен для женских половых клеток. Дело в серотонине: он необходим не только мозгу для ощущения счастья, но и яйцеклеткам для правильного развития. Лекарство же работает как блокатор, перекрывая доступ серотонина внутрь созревающих ооцитов. В результате возникает эффект клеточного голодания — яйцеклетки перестают получать сигналы, необходимые для роста.

Последствия такого вмешательства в тонкие настройки организма могут быть драматичными. Ученые зафиксировали, что на фоне приема препарата процесс созревания половых клеток критически замедляется. Это ведет к сокращению количества овуляций, а в перспективе — к существенному снижению женской фертильности. Эксперты полагают, что это открытие заставит медицинское сообщество пересмотреть подходы к терапии депрессивных состояний у пациенток репродуктивного возраста, чтобы лечение душевных недугов не лишало их возможности стать матерями.

