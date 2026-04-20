«Мертвая звезда взбунтовалась»: астрономы в шоке от светящейся ударной волны вокруг белого карлика

Астрономы Европейской южной обсерватории получили снимки, демонстрирующие крайне необычное поведение звездной системы, расположенной примерно в 730 световых годах от Земли. Вокруг белого карлика RXJ0528+2838 — остатка потухшей звезды, который по определению должен быть спокойным, — была зафиксирована мощная светящаяся изогнутая структура газа. Результаты этого неожиданного открытия опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Наблюдения показали, что белый карлик создает колоссальную ударную волну, сжимающую окружающий межзвездный газ, что свидетельствует о мощном и непрекращающемся выбросе вещества. Ученые были крайне удивлены, поскольку объекты такого класса не должны проявлять подобной активности. Кристиан Илкевич, один из авторов исследования, отметил, что зафиксированный мощный отток совершенно не вписывается в существующие теоретические модели поведения «мертвых» звезд. По предварительным оценкам, этот процесс длится уже как минимум тысячу лет.

Дальнейшее изучение показало, что RXJ0528+2838 является частью двойной системы, где его компаньоном выступает звезда, похожая на Солнце. Обычно в таких парах вещество от звезды-донора формирует аккреционный диск, постепенно перетекая на белый карлик. Однако здесь этот диск отсутствует. Симона Скаринги, руководитель исследования, пояснила, что наблюдаемое явление оказалось совершенно неожиданным и ранее астрономам не встречалось. Выяснилось, что у белого карлика имеется исключительно сильное магнитное поле, которое, минуя привычные механизмы, направляет поток вещества от соседней звезды прямиком на его поверхность. По словам Скаринги, это редчайший случай, когда считавшаяся спокойной система демонстрирует столь загадочное и активное поведение.