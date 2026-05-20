Минус 30 сантиметров за год: ученые рассказали, при каком условии Каспий перестанет мелеть

Уровень Каспийского моря за 2025 год упал сразу на 30 сантиметров, и это обмеление стало самым сильным за последнюю четверть века. Однако, как сообщили изданию «Юг России» в Волжско-Каспийском филиале ВНИРО («КаспНИРХ»), при текущих прогнозах водности Волги скорость падения может снизиться, а для разворота тенденции потребуется несколько лет подряд с аномально высоким стоком.

Каспий является крупнейшим замкнутым водоемом планеты, и его уровень снижается с середины 1990-х годов, прежде всего из-за уменьшения годового стока Волги, на которую приходится более 80 процентов речных вод, поступающих в море. По данным ученых, в 2025 году уровень моря опустился до отметки минус 29,44 метра по Балтийской системе высот. Наиболее интенсивно он падал в 2021–2025 годах — в среднем на 25 сантиметров ежегодно, тогда как в предыдущие двадцать лет скорость составляла всего 6 сантиметров в год. Объем годового стока Волги в эти периоды был равен в среднем 250 и 216 кубическим километрам соответственно. Поскольку в 2025 году сток составил лишь 203 кубических километра, в филиале ожидают продолжения снижения уровня, но с оговоркой: прогнозы на второй квартал и на весь 2026 год позволяют рассчитывать на замедление темпов.

Повышение уровня, пояснили ученые, возможно только при нескольких годах подряд с годовым объемом стока выше 275 кубических километров. Многолетние наблюдения показывают, что периоду подъема моря с конца 1970-х по середину 1990-х годов соответствовал средний годовой сток Волги около 274 кубических километров. Сейчас даже многоводный год со стоком более 250 кубических километров способен лишь притормозить падение.

Обмеление уже привело к осушению пологих прибрежных участков в северной, более мелководной части моря — у берегов Казахстана, Калмыкии и Дагестана. Дельта Волги заметно выдвинулась в море, на месте бывших отмелей возникли новые острова, меняются береговая линия и прибрежный ландшафт. Это влечет перестройку сообществ водных животных, изменение условий обитания, кормовой базы, нереста и нагула биоресурсов. Кроме того, обмеление осложняет хозяйственную деятельность: морскому транспорту приходится прокладывать новые маршруты и проводить дноуглубление портов и каналов, а рыбодобыча в прибрежных зонах сталкивается с нарушением логистики промысловых районов.

В «КаспНИРХе» подчеркнули, что остановить естественные процессы падения уровня Каспия практически невозможно, поэтому сегодня наука сосредоточена на анализе данных и разработке точных прогнозов, чтобы оперативно корректировать деятельность прибрежных предприятий, отраслей, населенных пунктов и морского транспорта.