Миссия, начатая при Трампе, принесла плоды: ровер Perseverance нашел признаки древней жизни на Марсе

В рамках миссии марсохода Perseverance были найдены свидетельства существования жизни на Марсе в отдаленном прошлом. Об этом заявила Никола Фокс, возглавляющая научные программы НАСА, во время пресс-конференции.

Она подчеркнула, что находка представляет собой своего рода отпечаток, а не саму жизнь. Фокс отметила, что это вполне может быть связано с древней жизнью, существовавшей миллиарды лет назад, но не в настоящее время.

Фокс также сообщила, что обнаружение биосигнатуры в марсианской породе, указывающей на присутствие древних микроорганизмов, стало возможным благодаря марсоходу Perseverance, который был запущен в период первого президентского срока Дональда Трампа.

Ранее ученые назвали четыре места в Солнечной системе, где может существовать жизнь.