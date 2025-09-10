Миссия, начатая при Трампе, принесла плоды: ровер Perseverance нашел признаки древней жизни на Марсе
НАСА объявило об открытии признаков древней жизни на Марсе
В рамках миссии марсохода Perseverance были найдены свидетельства существования жизни на Марсе в отдаленном прошлом. Об этом заявила Никола Фокс, возглавляющая научные программы НАСА, во время пресс-конференции.
Она подчеркнула, что находка представляет собой своего рода отпечаток, а не саму жизнь. Фокс отметила, что это вполне может быть связано с древней жизнью, существовавшей миллиарды лет назад, но не в настоящее время.
Фокс также сообщила, что обнаружение биосигнатуры в марсианской породе, указывающей на присутствие древних микроорганизмов, стало возможным благодаря марсоходу Perseverance, который был запущен в период первого президентского срока Дональда Трампа.
Ранее ученые назвали четыре места в Солнечной системе, где может существовать жизнь.