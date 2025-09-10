Названы четыре места в Солнечной системе с возможной внеземной жизнью

Ученые уверены в существовании инопланетной жизни в пределах Солнечной системы и активно ищут ее признаки на четырех ключевых объектах — Венере, Марсе, Европе и Энцеладе, пишет ИА «ЕЛЬ».

Исследователи не только определяют потенциальные места обитания, но и задаются вопросами о возможном внешнем виде внеземных организмов и перспективах контакта с ними.

На Венере экстремальные условия на поверхности исключают существование земноподобной жизни, однако в облаках на высоте 50–70 км могут обитать серные бактерии, аналогичные земным экстремофилам.

Марс, когда-то напоминавший Землю, сегодня кажется безжизненным, но осадочные отложения в кратерах указывают на возможное существование микроорганизмов в прошлом, а подземные льды могут сохранять следы жизни.

Особый интерес представляют спутники газовых гигантов. Энцелад, спутник Сатурна, скрывает под ледяной коркой соленое море с температурой плюс 20–28 градусов, что идеально подходит для жизни без солнечного света. Кроме того, в 2011 году зонд «Кассини» подтвердил там пналичие подземных океанов.

Хотя жизнь за пределами Земли пока остается гипотезой, каждое новое исследование приближает ученых к великому открытию, которое может коренным образом изменить представления человечества о жизни во Вселенной.

