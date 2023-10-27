Молодежь Подмосковья может принять участие в международном форуме «Шаг в будущее»

Жители Подмосковья могут принять участие в международном форуме научной молодежи «Шаг в будущее». Мероприятие пройдет в столице и соберет полторы тысячи амбициозных и талантливых молодых людей со всего мира.

К участию в форуме приглашаются школьники и студенты, имеющие собственные достижения в области исследований и разработок.

Регистрация участников конкурсного отбора и представление проектов осуществляется до 30 декабря на сайте мероприятия. Подробная информация об условиях участия представлена там же.

Мероприятия форума пройдут в первоклассной академической среде — на базе 14 научных центров мирового уровня и 13 ведущих российских университетов.

Участников ждет насыщенная программа — научно-технологическая выставка лучших исследований и разработок, более пятидесяти тематических секций, научно-познавательные площадки, фестиваль молодых модельеров и дизайнеров, олимпиады и конкурсы, знакомство с научными лабораториями и инженерными центрами, а также битва команд за Научно-технологический кубок России.

Работа форума будет организована в два этапа — очно и дистанционно. Очный этап пройдет с 25 по 29 марта; дистанционный — в течение апреля.