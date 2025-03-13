Москвичи в ночь с 13 на 14 марта смогут увидеть «кровавую луну»

В ночь с 13 на 14 марта жители Москвы и Московской области смогут наблюдать необычное явление — «кровавую Луну». Этот эффектный цвет возникает, когда солнечные лучи проходят по касательной к Земле и рассеиваются в атмосфере. Часть лучей достигает Луны, окрашивая естественный спутник Земли в алый цвет.

В Северной Америке, согласно информации от Forbes, ожидается затмение «кровавой Луны», которое можно будет увидеть в ночь с 13 на 14 марта. В течение более чем часа полная луна будет иметь насыщенный красноватый оттенок.

Поскольку Солнце в настоящее время находится в активной фазе своего излучения, существует вероятность того, что во время полного затмения можно будет наблюдать северное сияние.

В то же время в журнале сообщается, что пользователи социальных сетей обнаружили на изображениях Солнца, сделанных NASA, фигуру с крупным носом и усами. Однако это всего лишь артефакты, возникающие из-за влияния мощных магнитных полей.

Ранее астролог Элиана Астратова подробнее рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о причинах и последствиях появления «кровавой Луны».