Мозг больше не нужен: Китай выводит нейроинтерфейсы из лабораторий на массовый рынок к 2027 году

Китай намерен перевести технологии нейроинтерфейса «мозг — компьютер» (BCI) в плоскость практического общественного использования в течение ближайших трех-пяти лет. Об этом сообщает Reuters.

Согласно новому пятилетнему плану развития КНР, нейротехнологии официально возведены в статус стратегической отрасли будущего наравне с квантовыми вычислениями, 6G и ядерным синтезом. Успешные тесты уже позволили парализованным людям управлять инвалидными колясками и роботизированными протезами силой мысли.

При этом власти страны уже начали интегрировать методы лечения с использованием BCI в систему государственного медицинского страхования в ряде пилотных провинций. По оценкам экспертов , внутренний рынок нейротехнологий в КНР достигнет 5,58 млрд юаней ($809 млн) к 2027 году. Эксперты подчеркнивают, что преимущество Китая заключается в огромной базе пациентов, развитой промышленной цепочке и притоке талантов в сфере STEM.

