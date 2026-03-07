Китай заставит туристов вставать на весы: в отелях страны вводят заселение «по стройности»

Власти Китая нашли необычный способ борьбы с эпидемией лишнего веса среди населения. Теперь за фигуру путешественников и командированных будут отвечать не только сила воли и спортзалы, но и гостиничный сервис. В номерах государственных отелей и гостиниц, подведомственных министерству туризма КНР, появились напольные весы, чтобы постояльцы могли в режиме реального времени отслеживать колебания массы тела.

Сенсационное заявление прозвучало из уст министра здравоохранения КНР Лэй Хайчао на официальной пресс-конференции, передает «Российская газета». Чиновник рассказал, что страна переходит к созданию «благоприятствующей среды» для управления весом. Если раньше китайцев призывали больше ходить пешком, удлиняя оздоровительные маршруты, а в столовых начали пугать калориями на ценниках, то теперь дело дошло до вторжения в личное пространство отдыхающих.

«Особо стоит отметить, что в некоторых гостиницах и отелях для гостей установили напольные весы, создав хорошие условия для командированных и путешествующих, чтобы они могли динамически отслеживать свой вес», — подчеркнул министр, фактически признав, что теперь цифры на табло могут испортить утро туриста даже на отдыхе.

Инициатива не ограничивается простой установкой оборудования. Чтобы гостиницы не прятали весы в чуланы, Пекин решил подключить маркетплейсы. Министерство здравоохранения уже направило рекомендации крупнейшим туристическим онлайн-платформам. Теперь при бронировании номера китайцы смогут отфильтровывать варианты по принципу «с весами» или «без весов», выбирая наиболее «подконтрольный» вариант размещения.

Пока не уточняется, будут ли штрафовать отельеров, если постоялец уедет домой с лишними килограммами, однако первые ласточки «новой здоровой реальности» уже взлетели. Учитывая масштабы программы, скоро взвешивание перед зеркалом может стать для китайских путешественников таким же привычным делом, как утренний чай или проверка мобильного банка.

