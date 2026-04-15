«Мозг тренируется бояться»: нейробиологи выяснили, как ночные кошмары влияют на настроение и почему не все они вредны

Американские нейробиологи пришли к выводу, что эмоции, пережитые во сне, способны оказывать сложное и неоднозначное влияние на настроение человека после пробуждения. Аспирант Университета Канзаса по клинической психологии Гаррет Бабер проанализировал отчеты о сновидениях более пятисот участников и с помощью алгоритмов машинного обучения измерил уровень страха и радости в каждом рассказе, сопоставив полученные данные с утренним самочувствием людей. Результаты работы опубликованы в журнале Sleep.

Исследователь пояснил, что его интересовал вопрос о том, переносятся ли эмоции, испытанные в безопасной обстановке сна, на реальную жизнь. Согласно одной из популярных теорий, страх во сне действует по принципу экспозиционной терапии, позволяя мозгу в безопасных условиях тренировать реакцию на пугающие стимулы. Если бы эта гипотеза работала напрямую, то более страшные сны должны были бы предвещать улучшение настроения. Однако на практике все оказалось гораздо сложнее.

Бабер получил два взаимосвязанных, но различных результата. В краткосрочной перспективе чем больше страха испытывал человек во сне, тем хуже было его настроение наутро. Иными словами, ночной кошмар действительно способен испортить утро. В то же время на индивидуальном уровне была выявлена любопытная закономерность: люди, которые в повседневной жизни применяют адаптивные стратегии управления эмоциями — например, принимают свои чувства, а не подавляют их, — в среднем видят более страшные сны. Это может указывать на то, что их мозг активнее перерабатывает дневные переживания во время отдыха.

Еще одним важным открытием стал защитный эффект смешанных эмоций. Когда в сновидении одновременно присутствовали и страх, и радость, участники значительно реже жаловались на плохое настроение по утрам. По словам Бабера, это новое открытие позволяет предположить, что эмоциональная сложность снов способна оказывать благотворное влияние. Исследователь также провел четкую грань между клиническими кошмарами, которые заставляют человека просыпаться и требуют лечения, и обычными плохими снами. Если хронические ночные ужасы, особенно у людей с посттравматическим расстройством, связаны с негативными последствиями для здоровья, то обычный тревожный сон, по мнению ученого, может служить признаком устойчивости и тренировки мозга.