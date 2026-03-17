Мусорщики от природы: ученые из Подмосковья нашли жука, который спасет мир от пластика

Подмосковные биологи сделали открытие, которое в будущем может помочь в борьбе с пластиковым загрязнением. Ученые из Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, филиал которого работает в Черноголовке, обнаружили, что личинки жука-чернотелки способны эффективно разлагать вспененный полистирол — тот самый пенопласт, который тоннами отправляется на свалки. Причем насекомые не просто грызут синтетику, а перерабатывают ее без вреда для собственного организма. Корреспондент REGIONS разобрался в деталях необычного эксперимента.

Проблема пластикового загрязнения давно переросла национальные границы и стала глобальным вызовом для человечества. Ученые всего мира ищут способы эффективной утилизации синтетических отходов, и, как выяснилось, природа уже давно предложила свои варианты.

В лаборатории инновационных технологий Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН изучают насекомых-деструкторов — живых существ, способных разлагать полистирол. В центре внимания исследователей оказались личинки жука-чернотелки. Их кормили обычным пенопластом и наблюдали за результатами.

Итоги эксперимента впечатлили даже самих ученых. Оказалось, что личинки вполне успешно поедают синтетический материал, но эффективность этой «переработки» зависит от нескольких факторов.

Первый фактор — размер порции. Чем мельче нарезан пластик, тем лучше насекомые с ним справляются. Куски пенопласта размером 6 на 6 сантиметров личинки утилизировали на 45 процентов. А вот фрагменты помельче (1,5 на 1,5 сантиметра) исчезали почти на 70 процентов. Логика простая: чем меньше кусочек, тем легче личинке его разгрызть.

Второй фактор — возраст «работников». Молодые личинки оказались не такими эффективными. Достоверное уменьшение массы пенопласта ученые зафиксировали только спустя четыре недели эксперимента, когда насекомые достигали пятого возраста. Проще говоря, активное поедание пластика начинается, когда личинки подрастают и набираются сил.

Как именно работает этот природный механизм? Личинки просто грызут пластик своими мощными челюстями. Часть съеденного перерабатывается внутри организма, а непереваренные остатки выводятся наружу в виде микроскопических частиц — того самого микропластика, о вреде которого сегодня так много говорят экологи.

Самый важный плюс этого открытия: поедание полистирола не вредит самим личинкам. Ученые подтвердили, что пластик не оказывает на насекомых токсического действия. Они прекрасно выживают на таком необычном рационе и не демонстрируют признаков отравления или истощения.

Для науки это открытие дает надежду на то, что в будущем человечество сможет использовать природные механизмы для борьбы с пластиковым мусором. Конечно, до промышленного применения еще далеко — выпустить армию жуков на полигоны ТБО пока не получится. Но каждый новый вид насекомых-деструкторов приближает ученых к разгадке того, как эффективно и безопасно утилизировать синтетические отходы.

Исследования в институте имени Северцова продолжаются. Биологи намерены изучить, можно ли повысить эффективность переработки пластика с помощью селекции или изменения условий содержания личинок. Возможно, через несколько лет подмосковные жуки станут полноправными участниками программ по утилизации отходов.

