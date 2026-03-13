Разработка школьника из Подмосковья поможет ловить связь без интернета

Восьмиклассник из одинцовского лицея № 10 Антон Калашников нашел способ обойтись без сотовых вышек и спутников, пишет REGIONS . Пятнадцатилетний школьник разработал и собрал автономный радиомессенджер — устройство, которое позволяет обмениваться текстовыми сообщениями там, где не ловит ни один оператор связи.

Идея пришла к Антону в октябре прошлого года после просмотра ролика о миниатюрных радиоустройствах. Тогда юный инженер решил, что может не просто повторить чужой опыт, а создать нечто свое, рабочее, и представить проект на научно-практической конференции.

Путь от задумки до готового аппарата занял пять месяцев. Школьник самостоятельно подбирал комплектующие, писал код и решал инженерные головоломки. Например, пришлось переделывать схему подключения тактовых кнопок и искать оптимальный способ распределения вычислительной нагрузки. В итоге получилось полноценное устройство, напоминающее по управлению старые кнопочные телефоны: набирать текст можно с помощью multi-tap клавиатуры, а в памяти хранится история переписки.

Принцип работы прост и гениален одновременно. Два прибора, находясь в зоне прямой видимости, обмениваются данными, преобразуя текст в радиосигналы. Ни интернета, ни сотовой связи не требуется — полная автономия.

В начале марта проект Антона победил на научно-практической конференции. Сам изобретатель с улыбкой отмечает, что на фоне сверстников, поголовно создававших чат-ботов и генераторы паролей, его «железное» решение смотрелось необычно.

«Забавно было сравнить проекты. Многие мои сверстники делали генераторы паролей или чат-ботов на Python. Я же решил создать что-то действительно автономное и независимое — собственный радиомессенджер», — отметил школьник.

Практическая польза изобретения очевидна. Радиомессенджер может стать незаменимым инструментом для альпинистов, туристов и участников экспедиций, уходящих в места, где нет связи. Также устройство пригодится спасателям, работающим в зонах чрезвычайных ситуаций.

Сейчас Антон дорабатывает конструкцию — хочет увеличить дальность передачи сигнала. В будущем восьмиклассник планирует связать жизнь с робототехникой и уже присматривается к МФТИ и НИУ ВШЭ. Впрочем, судя по первому серьезному успеху, университетам тоже стоит присмотреться к одинцовскому школьнику.

Ранее сообщалось, что студент-программист «перепрошил» систему утилизации в Дубне.