Мужчины в шесть раз чаще врезаются в «стену»: что анализ миллиона марафонцев рассказал о гендерном разрыве

Мужчины почти в четыре раза чаще женщин сталкиваются с «марафонской стеной» — резким падением темпа во второй половине дистанции из-за истощения гликогена. К такому выводу пришли ученые под руководством Бейата Кнехтле из Цюрихского университета, проанализировав почти 874 тысячи финишеров Берлинского марафона за 1999–2025 годы. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

Под марафонской стеной исследователи понимали замедление темпа на 20 и более процентов после экватора гонки. Среди мужчин с этим столкнулись 17,63 процента участников, среди женщин — 9,66 процента. После поправки на возраст и уровень подготовки разрыв стал еще выразительнее: скорректированное отношение шансов достигло 3,88. В самой быстрой категории — финишировавших меньше чем за три часа — мужчины замедлялись в среднем сильнее женщин, а вероятность катастрофического сброса скорости оказалась выше в 6,06 раза.

Ученые связывают такой разрыв не только с физиологией, но и с поведенческими факторами. Предполагается, что мужчины чаще проявляют излишнюю самоуверенность и склонность к рискованному стартовому темпу, который оказывается неустойчивым, тогда как женщины демонстрируют более высокий самоконтроль и устойчивость к утомлению при принятии решений. Исследователи надеются, что полученные количественные данные послужат основой для дальнейшего изучения механизмов, стоящих за этим гендерным разрывом.