«Мы бы просто упустили инопланетный корабль»: астроном из США объяснил, почему молчит космос

Доказательств существования внеземной жизни по-прежнему нет, но это вовсе не означает, что человечество одиноко во Вселенной. Такое заявление в эфире Радио РБК сделал ученый Национальной радиоастрономической обсерватории США и заместитель главы североамериканского регионального центра ALMA Антонио Хейлс. По его словам, ответ на главный вопрос может дать новое поколение телескопов в ближайшие два десятилетия.

Астроном напомнил, что современная наука уже установила: в нашей Галактике ежегодно рождается примерно одна звезда солнечного типа, и почти каждая из них формирует вокруг себя планету, похожую на Землю. Однако сколько из этих миров действительно пригодны для жизни или уже заселены — пока неизвестно. Как раз это, считает Хейлс, предстоит выяснить в ближайшие 20 лет, когда заработают телескопы диаметром 30 и 40 метров.

Он призвал задуматься о том, какое колоссальное число факторов должно совпасть, чтобы жизнь в привычном нам виде стала возможной. Даже если на планете возникает жизнь, нет никакой гарантии, что она эволюционирует до разумной и создаст технологии для межзвездного контакта.

По словам ученого, пригодный для жизни мир обязан быть каменистым, находиться на правильной дистанции от своей звезды, чтобы допускать существование жидкой воды, и обладать набором нужных химических элементов в верных пропорциях. За два десятилетия наука серьезно продвинулась в уточнении этих параметров, и сегодня статистика наблюдений говорит о том, что у каждой звезды есть хотя бы одна планета, похожая на нашу. Но никаких признаков жизни за пределами Земли телескопы пока не обнаружили.

Более того, Хейлс полагает, что даже самые мощные современные инструменты, фиксирующие сверхчеткие изображения и слабые излучения, не приспособлены для поиска гипотетических кораблей. Обнаружить их было бы так же сложно, как разглядывать слона под микроскопом — такой объект просто упустили бы из виду. Зато астрономы прекрасно умеют искать следы химических элементов: предбиотические молекулы, воду, озон и даже аминокислоты в молекулярных облаках. Несколько таких обзоров в зонах звездообразования уже проведены.

Тема внеземной жизни остается в фокусе не только ученых. Восьмого мая Пентагон опубликовал документы об НЛО. Процесс рассекречивания будет проходить на постоянной основе.