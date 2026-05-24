«Мы все асгардийцы»: ученые нашли общего предка всех животных, растений и грибов

Исследователи из Техасского университета в Остине приблизились к разгадке происхождения эукариот — группы живых организмов с клеточным ядром, к которой относятся все животные, растения и грибы. Результаты работы, опубликованные в журнале Nature, указывают на то, что общим предком всей сложной жизни на Земле может быть линия архей, получившая название археи Асгарда.

Одна из ведущих теорий предполагает, что эукариоты эволюционировали от 1,6 до 2,2 миллиарда лет назад, произойдя от архей в тесном симбиозе с бактерией, использующей кислород. В 2023 году, проанализировав геномы сотен архейных микроорганизмов, ученые выяснили, что все известные эукариоты восходят к единой линии — археям Асгарда. Теперь же описанная новая линия принадлежит к отряду Hodarchaeales, или сокращенно «Hods», обнаруженному в морских отложениях. Как и другие асгардийцы, эти организмы содержат белки, ранее считавшиеся исключительно эукариотическими.

По словам автора исследования Бретта Бейкера, самое интересное — это возможность наблюдать переход от того, что биологи считают археями, к организму порядка Hodarchaeales, который уже гораздо больше похож на эукариота. Он назвал их родственной группой для всех нас в мире архей и пошутил, что на его могильной плите можно будет написать: «Мы все асгардийцы».

Соавтор работы Валери Де Анда сравнила метод с машиной времени, которая путешествует не к динозаврам, а вглубь метаболических реакций, способных положить начало сложной жизни. Вместо ископаемых ученые изучают генетические планы современных микробов, чтобы реконструировать их прошлое, и впервые исследуют молекулярные чертежи предка, от которого произошли первые эукариотические клетки.