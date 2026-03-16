Мы все инопланетяне? Ученые обнаружили ключевые молекулы жизни в пробах с астероида

В пробах грунта, доставленных японским зондом «Хаябуса-2» с астероида Рюгу, ученые обнаружили полный набор нуклеиновых оснований, из которых строятся ДНК и РНК. Речь идет об аденине, гуанине, цитозине, тимине и урациле — молекулах, которые на Земле являются фундаментальными «кирпичиками» генетического материала всех живых организмов. Результаты исследования были опубликованы 16 марта в журнале Nature Astronomy.

Это открытие не просто подтверждает, что сложная органика может существовать в космосе, но и заставляет по-новому взглянуть на теорию происхождения жизни. Ранее подобные соединения уже находили в углеродистых метеоритах, что породило гипотезу о возможном заносе «кирпичиков жизни» на раннюю Землю извне. Однако уникальность новой работы в том, что ученые впервые смогли точно определить не только наличие, но и количественное соотношение всех пяти оснований в веществе, которое никогда не подвергалось загрязнению земной атмосферой, как это часто бывает с упавшими метеоритами.

Группа исследователей из Японии использовала оптимизированные методы анализа, что позволило детально изучить состав проб, собранных в декабре 2020 года. Выяснилось, что в материале Рюгу соотношение пуриновых (аденин и гуанин) и пиримидиновых (цитозин, тимин и урацил) оснований оказалось примерно равным. Это резко контрастирует с данными по другим небесным телам. Например, в знаменитом метеорите Мерчисон преобладали пурины, а в образцах с астероида Бенну и метеорита Оргей — пиримидины.

По мнению авторов работы, эти различия говорят о том, что родительские тела астероидов прошли уникальные химические и эволюционные пути под воздействием разных физико-химических условий в Солнечной системе. Несмотря на разницу в распределении, сам факт присутствия всех пяти оснований в материале Рюгу — важнейшее подтверждение гипотезы о том, что подобные органические соединения широко распространены в космосе и могли сыграть ключевую роль в пополнении запасов органики на доисторической Земле, создав предпосылки для возникновения жизни.

