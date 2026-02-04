На 250% прочнее: неожиданное открытие о метеоритах, которое меняет правила планетарной защиты

Проведенные в лаборатории HiRadMat при ЦЕРН эксперименты с использованием ускорителя частиц опровергли устоявшуюся теорию. Ранее считалось, что подобный взрыв раздробит небесное тело на множество опасных осколков. Однако воздействие на образцы железного метеорита показало обратное: материал не разрушился, а, кратковременно нагревшись, стал прочнее на 250%. Как пояснили исследователи, вещество астероидов обладает уникальной способностью поглощать и рассеивать огромную энергию. Они подчеркнули, что чем сильнее воздействие, тем эффективнее происходит это рассеивание. Это свойство позволяет сохранить целостность объекта. На практике это открытие означает, что заряд, взорванный на расчетном расстоянии от астероида, не уничтожит его, а передаст импульс для мягкого и предсказуемого изменения траектории. Таким образом, метод превращается из разрушительного в тонкий инструмент коррекции. Результаты, опубликованные в Nature Communications, вынуждают научное сообщество пересмотреть существующие протоколы космической обороны, открывая путь к созданию более надежной системы безопасности для планеты.