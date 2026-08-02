Неизвестный убил и сложил в чемодан туристку в Греции

В греческой столице обнаружено тело 38-летней туристки из Великобритании – женщину нашли мертвой в чемодане, оставленном в заброшенном здании. По оценкам экспертов, она скончалась примерно за восемь дней до находки, а семья продолжала получать сообщения от ее имени даже после предполагаемой смерти.

Трагедия разыгралась в Афинах: британская туристка Элизабет-Джейн Росс, прибывшая в Грецию в конце июня, была обнаружена мертвой в чемодане в пустующем здании. Как пишет Daily Record, при осмотре тела не нашли видимых ран или следов борьбы, а на поверхности чемодана не осталось ни отпечатков пальцев, ни ДНК.

В центре внимания следствия сейчас оказался бездомный по имени Маркос – он регулярно ночевал в этом здании, но после оцепления полицией исчез. Известно, что мужчина злоупотребляет алкоголем и наркотиками, а также неоднократно проявлял агрессию, особенно по отношению к женщинам.

Женщина прилетела в Афины 26 июня из Эдинбурга. 15 июля она сообщила друзьям, что остановится у американцев в районе Кипсели. С того же дня близкие начали получать от нее сообщения с просьбой оставить ее на время одну – такие SMS приходили отцу вплоть до 29 июля. Однако следствие полагает, что к этому моменту туристка уже была мертва.