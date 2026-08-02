Стоматолог предупредил о разрушительном влиянии стресса на зубы и десны

По его словам, за несколько месяцев состояние зубов и десен способно ухудшиться так, словно прошло несколько лет. Все дело в нескольких механизмах, которые запускаются в состоянии нервного напряжения.

Один из главных факторов — непроизвольное сжатие челюстей и скрежет зубами. Во сне это состояние называют бруксизмом, днем — кленчерингом. Постоянная перегрузка жевательных мышц ведет к стиранию эмали, появлению микротрещин, повышенной чувствительности и даже болям в височно-нижнечелюстном суставе.

«У некоторых пациентов появляются боли в височно-нижнечелюстном суставе, щелчки при открывании рта и ощущение постоянного напряжения в области лица», — объяснил Сошников.

Стресс также меняет привычки. В состоянии тревоги или эмоционального истощения человек реже и менее тщательно ухаживает за зубами, пропускает вечернюю чистку, откладывает визиты к стоматологу. К тому же в такие периоды многие чаще выбирают продукты с высоким содержанием сахара, которые становятся питательной средой для бактерий, разрушающих эмаль.

Еще одно последствие стресса — снижение выработки слюны. Слюна естественным образом очищает зубы, защищает эмаль и десны от бактерий. Ее недостаток ускоряет развитие кариеса, провоцирует воспаление десен, появление неприятного запаха изо рта и дискомфорта в полости рта.

На фоне сильного стресса могут возникать эпизоды гастроэзофагеального рефлюкса — кислота из желудка забрасывается в пищевод и полость рта, постепенно разрушая эмаль. Также у пациентов может наблюдаться кровоточивость десен или их постепенная убыль (рецессия десны), при которой корень зуба оголяется и становится менее защищенным.

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