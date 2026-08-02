Подмосковным дачникам назвали ошибку, которая может погубить урожай

Привычное мытье теплицы хозяйственным или обычным мылом может обернуться катастрофой для будущего урожая – остатки моющих средств попадают в почву, меняют ее кислотность и мешают растениям усваивать питательные вещества, предупредил садовник Юрий Косоруков в беседе с «Газетой.Ru» . Специалист рекомендовал заменить мыло на воду, спирт или специальные препараты.

Оказывается, стремление к чистоте в теплице иногда приносит обратный эффект. Садовник Юрий Косоруков объяснил: после мытья стенок и каркаса обычными средствами на поверхностях остаются поверхностно-активные вещества и щелочные соединения. Попадая в грунт с конденсатом или поливной водой, они нарушают кислотно-щелочной баланс, что критично для большинства тепличных культур, предпочитающих нейтральную среду.

Особую опасность, по его словам, представляет хозяйственное мыло – многие считают его безвредным, но его щелочная реакция при регулярном контакте с почвой способна серьезно изменить плодородие и снизить урожайность. Молодые растения, только высаженные в такую теплицу, получают дополнительный стресс, который может сказаться на их развитии.

Что же делать? Эксперт советует в большинстве случаев ограничиться обычной водой. Для стойких загрязнений можно использовать спиртовые салфетки или раствор спирта на ткани. Если требуется антибактериальная или противогрибковая обработка, лучше купить специальные препараты вроде «Фармайода» или «Агройода» – они предназначены именно для теплиц. И главное правило: после любой обработки поверхности надо тщательно промывать чистой водой, чтобы в грунт не попало ничего лишнего.

При этом садовник напомнил: чистота теплицы действительно важна – она уменьшает количество спор грибков и водорослей. Просто подходить к уборке нужно с умом.