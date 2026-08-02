Москвичей и туристов спасают от зноя: в столице началась раздача воды

В Москве в связи с возвращением жары на объектах городского транспорта началась масштабная раздача питьевой воды – пассажиры метро, МЦД, вокзалов, причалов и автовокзалов могут бесплатно получить бутилированную воду или воспользоваться кулерами. За воскресенье планируется раздать более 3 тысяч бутылок и стаканчиков, сообщает Дептранс Москвы.

Столичные власти запустили традиционную акцию по обеспечению пассажиров водой в жаркие дни. Как сообщили в Дептрансе, в воскресенье инспекторы Центра организации дорожного движения работают на нескольких станциях метро – среди них «Измайловская», «Фили», «Кунцевская», «Выхино» и другие. На Филевской линии вода доступна почти на каждой остановке.

Пассажиры «Аэроэкспресса» могут взять воду в автобусах возле «Ховрино» с 13:00, а на Домодедовском направлении раздача уже идет. С 14:00 к акции подключаются сотрудники ЦППК и МТППК – брендированные стойки с водой работают на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях МЦД «Тушинская» и «Площадь трех вокзалов».

«Сегодня, пока температура воздуха держится на высоких отметках, получить воду можно с 13:00 до 16:00 — в самые жаркие часы дня», — отмечает ЦППК.

Вода доступна не только на суше: кулеры установлены в салонах электросудов и на всех причалах регулярного речного электротранспорта, а также на двух прогулочных маршрутах – «Киевский» и «Китай-город». Посетители парковок «Московского паркинга» и пассажиры пяти столичных автовокзалов также могут освежиться.

Максим Ликсутов, возглавляющий транспортный комплекс, пояснил, что дополнительные меры принимают по поручению мэра Сергея Собянина. В метро транслируются аудиоролики и видеоролики с советами, как вести себя в зной, а на табло ЦОДД появляется информация для водителей.