Пашинян стал премьер-министром Армении после отставки в несколько часов

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о переназначении Никола Пашиняна на должность премьер-министра республики – соответствующее решение принято после того, как правящая партия «Гражданский договор» представила необходимые документы для выдвижения его кандидатуры, передает РИА Новости.

Процедура смены кабинета министров в Армении прошла строго по регламенту. После того как президент принял отставку правительства, парламентское большинство в лице фракции «Гражданский договор» выдвинуло Никола Пашиняна на пост главы кабмина. Хачатурян оперативно рассмотрел документы и издал соответствующий указ.

Конституция страны предусматривает, что в день первой сессии нового созыва Национального собрания правительство автоматически уходит в отставку, а президент немедленно назначает премьером кандидата от парламентского большинства. Таким образом, Пашинян сохранил за собой кресло руководителя исполнительной власти.

Напомним, днем, 2 августа, премьер-министр Пашинян подал в отставку.