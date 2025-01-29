На Ио зафиксировали мощнейшее вулканическое извержение в Солнечной системе

Миссия NASA Juno зафиксировала на спутнике Юпитера Ио рекордное вулканическое извержение, мощность которого превосходит все ранее наблюдаемые события. Об уникальном астрономическом явлении сообщается на официальном сайте американского космического агентства.

Ио – самый вулканически активный объект в Солнечной системе. В связи с тем, что он подвержен мощному гравитационному воздействию Юпитера, возникает сильное трение и нагрев его недр. В результате происходят извержения, которые формируют его поверхность.

Найденная на Ио горячая точка площадью около 100 тыс. кв. метров выделяет энергию, которая превышает мощность всех электростанций на нашей планете в шесть раз.

Данное открытие было сделано с помощью инструмента JIRAM (Jovian Infrared Auroral Mapper).

Ранее сообщалось о том, что астрономы зафиксировали редкое и жутковатое явление на Солнце.