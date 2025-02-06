На Кубани представили первого в России теленка, клонированного по новой технологии

На ферме в Усть-Лабинском районе Краснодарского края представили первого в России теленка, клонированного по новой технологии Handmade cloning. Его матерью стала корова с рекордными показателями надоев, сообщил ТАСС доктор сельскохозяйственных наук, директор компании, в которой провели клонирование, Виктор Погребняк.

По его словам, в России всего девять клонированных коров, но Звездочка (кличка клона) — первый атрогенный клон, сделанный по технологии Handmade cloning в Краснодарском крае.

Корова, от которой был взят генетический материал для клонирования, давала 18 тонн молока в год, что в три раза больше, чем от других животных.

При рождении Звездочка весила как двухмесячный теленок — 75 кг. Сейчас ей 11 месяцев и ее вес составляет около 450 кг.

«Это первые шаги в развитии, в больших масштабах клонирование производить еще рано, но мы будем отслеживать процесс. Он недешевый, и важна рентабельность», — пояснил заместитель генерального директора по научно-технической деятельности компании «Прогресс агро», где содержится Звездочка, Йожеф Фекете.

Ранее сообщалось о том, что Россельхознадзор предупредил о запрете ввоза свиней из ЕС в Россию.